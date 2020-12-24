Украина

Президент "бело-синих" подвел итоги 2020-го года для клуба.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал об адаптации к условиям пандемии коронавируса в 2020-м году.

"Уходящий год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас по-новому взглянуть на окружающий нас мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый как никогда почувствовал, насколько важна поддержка близких людей.

Футбол также подвергся влиянию глобальной пандемии. Но, к счастью, этот прекрасный вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою огромную армию поклонников по всему миру. Надеемся, что очень скоро ситуация позволит вернуться на трибуны болельщикам, которые являются сердцем и душой этой игры, без которых она утратила свою особенность.

Нелегким выдался год и для «Динамо». Он начался с разочарований, которые к концу года сменились белой полосой и надеждой на успешные результаты в грядущем году", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо Киев.

Ранее президент "бело-синих" поделился подробностями сотрудничества с Александром Денисовым.