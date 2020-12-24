Украина

Тестовое вещание начнется в начале 2021 года.

ФК Динамо (Киев) проводит плановые работы по запуску клубного телевизионного канала — сообщил официальный сайт лидера чемпионата Украины.

Динамовский канал FC Dynamo Kyiv TV уже получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном пространстве.

Тестовое вещание планируется в начале 2021 года. О всех дальнейших шагах по запуску и развитию телеканала будет сообщаться на официальном сайте Динамо.

Отметим, что Динамо станет вторым футбольным клубом в Украине с собственным телевизионным каналом. Первым был Шахтер.