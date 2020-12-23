Украина

Аренда игрока в Рухе подошла к концу.

Полузащитник Иван Калюжный, выступавший в минувшем сезоне за львовский Рух на правах аренды, вернулся в киевское Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "желто-черных".

Стороны решили не продлевать срок аренды, который завершился 23-го декабря.

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Футболист присоединился к Руху летом 2019 года. За это время он сыграл 32 игры, в которых дважды поражал ворота соперников.

В текущем сезоне Калюжный сыграл за клуб три матча, в большинстве своем выступая в молодежном чемпионате Украины.

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