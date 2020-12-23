Аренда игрока в Рухе подошла к концу.
Иван Калюжный, ФК Рух
23 декабря 2020, 22:56
Полузащитник Иван Калюжный, выступавший в минувшем сезоне за львовский Рух на правах аренды, вернулся в киевское Динамо. Об этом сообщает официальный сайт "желто-черных".
Стороны решили не продлевать срок аренды, который завершился 23-го декабря.
Читай также: Капитан Руха Дуць покинул клуб
Футболист присоединился к Руху летом 2019 года. За это время он сыграл 32 игры, в которых дважды поражал ворота соперников.
В текущем сезоне Калюжный сыграл за клуб три матча, в большинстве своем выступая в молодежном чемпионате Украины.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!