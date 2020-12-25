Украина

Экс-форвард сборной Украины подписал контракт с Минаем.

Минай усилил свой состав бывшим нападающим сборной Украины Артемом Милевский, который перешел в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с брестским Динамо.

Белорусский клуб попрощался с 35-летним футболистом и поблагодарил его за три года совместного сотрудничества.

"Коллектив футбольного клуба Динамо-Брест благодарит Артема за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и желает успехов в дальнейшей карьере. Spasibo, master!" — написали на официальном сайте клуба.

Отметим, Артем Милевский провел за Динамо-Брест в общей сложности 104 поединка, забил 20 голов и отдал 32 результативные передачи. Также опытный форвард стал чемпионом Беларуси, обладателем Кубка Беларуси и трижды завоевал Суперкубок Беларуси.

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