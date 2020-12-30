Украина

Бывший нападающий "бело-синих" рассказал о случае с президентом киевского клуба.

Экс-форвард Динамо Исмаэль Бангура, рассказал, как однажды подумал, что может перейти в Арсенал.

"Больше всего меня впечатлило Динамо, за которое я играл 2 года. Я выступал в составе многих клубов Европы, но Украина произвела на меня самое большое впечатление. Все игроки мечтают сыграть в Лиге чемпионов. Бурлят эмоции, когда ты по телевизору слышишь гимн этого турнира.

Когда я был в отпуске в Гвинее, президент клуба (Игорь Суркис, прим.ред) позвонил мне и сказал, что есть команды, которые заинтересованы во мне. Он попросил меня вернуться, я подумал, что это Арсенал. Я слышал, как люди говорят, что им нужен я. После праздников я вернулся, но это был Ренн, с которым я в итоге и подписал контракт", – цитирует Бангуру Africaguinee.

Бангура выступал за киевский клуб в 2007-2009 годах.

Ранее экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский заявлял, что "Суркиса можно посылать на много разных букв, но он машина, которая содержит клуб".