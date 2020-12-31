Вингер провел отличный год и удостоится награды.
Виктор Цыганков, ФК Динамо Киев
31 декабря 2020, 19:40
Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом клуба в 2020 году.
На счету Цыганкова 29% голосов фанатов. В гонке за награду он обогнал Виталия Буяльского и Георгия Бущана, которые получили по 13% голосов.
Далее в списке оказались: Николай Шапаренко — 12%, Карлос де Пена — 11%, Виталий Миколенко — 10%, Илья Забарный — 4%, Беньямин Вербич, Томаш Кендзера — по 3%, Денис Попов и Жерсон Родригес — по 1 %.
Отметим, что Цыганков был признан также лучшим игроком 2018 года в Динамо.
На счету футболиста в текущем сезоне 19 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и оформил на свой счет два голевых паса.
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