Украина

Футболист получил статус свободного агента.

Защитник Артур Западня покинул черниговскую Десну. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30-летний футболист получил статус свободного агента.

Отметим, что Западня выступал за Десну с 2019 года. За полтора сезона он сыграл всего 10 матчей.

Помимо Десны Западня выступал за Волынь, Львов, Верес, Ворсклу и Мариуполь.

Ранее сообщалось, что у форварда клуба Дмитрия Хлебаса завершился контракт с Десной.

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