Футболист получил статус свободного агента.
АРТУР ЗАПАДНЯ, ФК ДЕСНА
04 января 2021, 16:18
Защитник Артур Западня покинул черниговскую Десну. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
30-летний футболист получил статус свободного агента.
Отметим, что Западня выступал за Десну с 2019 года. За полтора сезона он сыграл всего 10 матчей.
Помимо Десны Западня выступал за Волынь, Львов, Верес, Ворсклу и Мариуполь.
Ранее сообщалось, что у форварда клуба Дмитрия Хлебаса завершился контракт с Десной.
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