Украина

Луганский клуб приступил к тренировкам.

Луганская Заря завершила отпуск и приступила к тренировкам в Запорожье. Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

"Команда вышла из отпуска. Все ребята в хорошем настроении и готовятся к продолжению чемпионата Украины. Сегодня состоялся первый тренировочный день. Завтра с утра – еще одна тренировка. Сегодня мы сдали ПЦР-тесты. Завтра получим результаты. На основании результатов тестов будет окончательно утвержден список футболистов, летящих на сборы в Турцию".

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"В конце сезона были микротравмы у Виталия Вернидуба и Дмитрия Хомченовского. Они уже готовы работать в обычном режиме. В ближайшее время восстановится Ловро Цвек после перенесенной операции, которую игроку провели в Германии. Был травмирован и Агрон Руфати. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам.", — сообщил генеральный директор клуба Станислав Оганов.

Легионеры присоединятся к команде уже в Турции, куда Заря отправится седьмого января. Сборы пройдут в городе Белек.

Также известно, что на сборах луганчане сыграю против восьми клубов и вернется в Украину седьмого февраля.

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