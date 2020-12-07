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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚡Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен подал в суд на клуб, поскольку тот не выплатил ему компенсацию за досрочный разрыв контракта.

Админ или не админ? Вот в чем вопрос😂

⚡По мнению УЕФА, причина технического поражения Украины в матче со Швейцарией — УАФ не предусмотрела возможный вариант с полной заменой команды после положительный тестов на COVID-19 в Германии.

Зачем помогать сопернику в таком важнейшем матче?🤔

Адвокат? Так он же карьеру завершил🧐

⚡Реал по-прежнему зациклен на подписании Килиана Мбаппе и готов включить в сделку Эдена Азара.

Болельщик Челси? Если любишь — отпусти😥

⚡Нападающий Шахтера Жуниор Мораес больше не сыграет в 2020 году из-за травмы.

С наступающим🎅

⚡Словенский защитник Матия Ром представлен в качестве нового игрока Колоса.

Информация от инсайдера🔥👇

⚡Центральный защитник Динамо Денис Попов высказался о поражении от Ювентуса: "Луческу сказал, что два пропущенных гола — мои".

Круто, когда люди понимают друг друга с полуслова👇

⚡Реал может попрощаться с Зинедином Зиданом в случае поражения от Боруссии М в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает COPE.

Весьма иронично, судя по аватарке👀👇

⚡Астон Вилла оценила Джека Грилиша в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ну за такие икры нужно заплатить любые деньги!🙃

⚡Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг заработал больше всех пенальти в истории английской Премьер-лиги — 20.

Это революция, Джони!👏😱

⚡Заря сенсационно обыграла Лестер, но лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы.

Ох уж эти параллельные матчи...

⚡Ницца уволила Патрика Виейра с поста главного тренера.

Кто-то попытался найти причины отставки француза:

А кто-то уже нашел для Виейра новое место работы:

⚡Манчестер Юнайтед заинтересован в приглашении Томаса Тухеля.

Даже в этой новости некоторым читателям удалось найти связь с...😈

⚡Барселона неожиданно уступила Кадису. В нынешнем сезоне новичок Ла Лиги уже обыгрывал мадридский Реал.

И с этим трудно поспорить🤷

⚡Манчестер Сити уверенно обыграл Фулхэм, при этом Хосеп Гвардиола не провел ни одной замены в течение матча.

Только гению известно, что у него происходит в голове🧠

⚡Главный тренер Мехелена публично высказал недовольство отношением к делу украинского футболиста Марьяна Шведа: "Он ставит себя выше команды, я больше не собираюсь тратить на него время".

⚡Тоттенхэм уверенно обыграл Арсенал в принципиальном поединке благодаря результативным действиям Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Никита Евтушенко, Football.ua