Украина

Румынский тренер не отходит от своих привычек.

Мирча Луческу хотел бы получить в свое распоряжение бразильского исполнителя на позицию Лиэля Абады, сообщает Sport1.maariv.co.il.

Тем не менее, руководство Динамо делает ставку именно на переход израильского футболиста.

Источник также утверждает, что Лиэль Абада провел сеанс с психологом, чтобы быть готовым к новой неделе переговоров.

Маккаби Петах-Тиква выступает категорически против серьезных дисциплинарных взысканий с футболиста того факт, что Динамо предпочитает рассматривать все возможные юридические вопросы в судах на территории Украины, а не в соответствующих учреждениях УЕФА и ФИФА.

Напомним, что ранее израильский клуб пошел на уступки в вопросе стоимости футболиста ради повышения его заработной платы.