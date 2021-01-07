Украина

Центральный защитник стал одним из лучших легионеров в первой части нового сезона.

По информации французского ресурса Football365, центральный защитник полтавской Ворсклы Пап-Альюн Ндиайе привел внимание нескольких клубов из передовых чемпионатов Старого Света.

Как сообщает источник, за ситуацией вокруг 22-летнего футболиста, у которого заканчивается контракт с клубом конце июля 2021 года, пристально следят португальская Брага, французский Лилль и английский Вест Хэм.

Перейдя в полтавский клуб в качестве свободного агента, после расставания с испанской Лоркой, футболист с французским и сенегальскими паспортами сумел стать ключевым игроком Ворсклы в последние два сезона.

В текущем футбольном году он провел на поле 14 матчей (1216 минут), оформив одну результативную передачу, а главный тренер команды Юрий Максимов назвал его "игроком на 100 миллионов евро".

Трансферный портал Transfermarkt отметил его профессиональный рост четырехкратным увеличением стоимости (со 100 тыс. до 400 тыс. евро соответственно).

Напомним, что в данный момент сезона Ворскла только вышла из периода отпусков, и ведет подготовку к тренировочным сборам. Полноценное возвращение команды к официальным поединкам ожидается в середине февраля, когда коллектив Максимова сыграет гостевой матч против львовского Руха.