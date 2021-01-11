Украина

Главный тренер Динамо прокомментировал противостояние с "горняками".

Мирча Луческу возглавил Динамо прошлым летом после длительного периода работы со злейшим врагом киевлян — Шахтером.

Румына спросили о том, сложно ли ему приходится противостоять своему же творению.

"Конечно, это очень тяжело, это все равно, что бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, я работаю так, как будто проработал там 100 лет.

Рэзвану (сын Мирчи Луческу — прим. ред.) легче в этом компоненте, мне — нет", — приводит слова румынского тренера Playsport.

Напомним, бывший нападающий Шахтера Чиприан Марика заявил, что Луческу был у истоков всего, что сейчас происходит в Шахтере.