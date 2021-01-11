Украина

Наставник киевского Динамо поделился эмоциями от первой части сезона и рассказал о планах на зимние сборы.

Перед регистрацией на самолет из Румынии до столицы Украины, главному тренеру киевского Динамо Мирче Луческу успели задать несколько вопросов журналисты локального ресурса ProSport.ro.

"Мы показали хороший старт чемпионата — начал свой ответ на вопрос о настроениях внутри команды опытный наставник, — Даже несмотря на то, что на некоторых тренировках у меня было всего 8 футболистов, мы сумели преодолеть сложные отрезки. Во время карантина игроки работали на износ: тренировались, играли, залечивали травмы… Очень тяжелое время.

К счастью, выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сумел поднять боевой дух моим подопечным, у них появилась дополнительная мотивация и энтузиазм. Одно могу сказать точно — сезон уже нельзя считать провальным. Посмотрим, что будет весной".

Относительно проблем с подбором кадров в столичном клубе, Луческу предпочитает считать виновной тяжелую ситуацию с финансами в Украине: "Команда такая, какая она есть. Четыре-пять лет назад Динамо было вынуждено отказаться от опытных высококлассных игроков, иностранцев, из-за финансовых проблем. Акцент был сделан на молодых исполнителей, но им нужно еще многому научиться, нужны победы на международном уровне".

График команды в ближайшем будущем Луческу описал следующим образом: "Сейчас все прибывшие проходят медицинский осмотр, а 15 января мы вылетаем в Дубай, где пробудем 10 дней, после — Турция, затем — обратно в Украину. Останется пять дней до матча против донецкого Олимпика. Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что погода в Киеве сейчас слишком часто меняется".

Большая мечта румынского наставника — возвращение болельщиков на трибуны: "Я бы очень хотел, чтобы публика вернулась на стадионы, потому что футбол без зрителей не так зрелищен. Я вижу, что команды из сильных чемпионатов адаптировались к этим трудностям. Их матчи стали более зрелищными при появлении поддержки, а игроки работают с большим усердием.

Не хочу загадывать, как там будет дальше. Думаю, что УЕФА даст добро, как только ситуация с заболеваниями пойдет на спад, ведь они также заинтересованы в этом. Мне кажется, что скоро зрители начнут возвращаться, не сразу, не в максимальном количестве, но начнут", — подытожил Мирча Луческу.

Напомним, что накануне игроки киевского Динамо прошли медобследование и тестирование на COVID-19, а футболисты Виткор Цыганков, Виталий Буяльский, Илья Забарный и Артем Беседин поделились своими впечатлениями от проведенного отпуска.