Наставник киевского Динамо поделился эмоциями от первой части сезона и рассказал о планах на зимние сборы.
Мирча Луческу, фото ФК Динамо Киев
11 января 2021, 14:30
Перед регистрацией на самолет из Румынии до столицы Украины, главному тренеру киевского Динамо Мирче Луческу успели задать несколько вопросов журналисты локального ресурса ProSport.ro.
"Мы показали хороший старт чемпионата — начал свой ответ на вопрос о настроениях внутри команды опытный наставник, — Даже несмотря на то, что на некоторых тренировках у меня было всего 8 футболистов, мы сумели преодолеть сложные отрезки. Во время карантина игроки работали на износ: тренировались, играли, залечивали травмы… Очень тяжелое время.
К счастью, выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сумел поднять боевой дух моим подопечным, у них появилась дополнительная мотивация и энтузиазм. Одно могу сказать точно — сезон уже нельзя считать провальным. Посмотрим, что будет весной".
Относительно проблем с подбором кадров в столичном клубе, Луческу предпочитает считать виновной тяжелую ситуацию с финансами в Украине: "Команда такая, какая она есть. Четыре-пять лет назад Динамо было вынуждено отказаться от опытных высококлассных игроков, иностранцев, из-за финансовых проблем. Акцент был сделан на молодых исполнителей, но им нужно еще многому научиться, нужны победы на международном уровне".
График команды в ближайшем будущем Луческу описал следующим образом: "Сейчас все прибывшие проходят медицинский осмотр, а 15 января мы вылетаем в Дубай, где пробудем 10 дней, после — Турция, затем — обратно в Украину. Останется пять дней до матча против донецкого Олимпика. Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что погода в Киеве сейчас слишком часто меняется".
Большая мечта румынского наставника — возвращение болельщиков на трибуны: "Я бы очень хотел, чтобы публика вернулась на стадионы, потому что футбол без зрителей не так зрелищен. Я вижу, что команды из сильных чемпионатов адаптировались к этим трудностям. Их матчи стали более зрелищными при появлении поддержки, а игроки работают с большим усердием.
Не хочу загадывать, как там будет дальше. Думаю, что УЕФА даст добро, как только ситуация с заболеваниями пойдет на спад, ведь они также заинтересованы в этом. Мне кажется, что скоро зрители начнут возвращаться, не сразу, не в максимальном количестве, но начнут", — подытожил Мирча Луческу.
Напомним, что накануне игроки киевского Динамо прошли медобследование и тестирование на COVID-19, а футболисты Виткор Цыганков, Виталий Буяльский, Илья Забарный и Артем Беседин поделились своими впечатлениями от проведенного отпуска.