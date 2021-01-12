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Football.ua пообщалось с итальянским специалистом Диего Лонго, который совсем недавно покинул киевское Динамо.

Как-то листая соцсеть LinkedIn, автора этого интервью крайне заинтересовали вакансии скаутов или аналитиков в условных Сток Сити или Сандерленде, и он наткнулся на Диего Лонго. Спустя время этот итальянский специалист приехал работать в Динамо — ассистентом Мирчи Луческу.

До переезда в Украину Диего Лонго работал с сыном Мирчи Разваном в Греции, Саудовской Аравии, Катаре, Румынии. Еще не доходя до первого вопроса Диего объявил, что покинул Динамо. Первая мысль в голове: "да уж, вот и пообщались".

— Ваш приход в Динамо мог и не состояться, если бы Мирча Луческу таки ушел после протестов ультрас Динамо. Как Вы видели эту ситуацию?

— Я говорил с Мистером до этого инцидента. Мы были готовы начать работу в клубе. После протестов ультрас мы должны были немного подождать — понять можем ли продолжать нашу работу. Мы хотели понять позицию клуба. В этот момент руководство, я считаю, повело себя очень сильно и правильно. Они продемонстрировали, что заинтересованы в Луческу как в главном тренере. Поэтому мы решили продолжить нашу работу в Динамо.

— На первой пресс-конференции Луческу сказал, что Вы будете заниматься физподготовкой и улучшать организацию команды. Также Вы ассистент главного тренера. Расскажите конкретно, что входило в ваши обязанности?

— Перед тем как приехать в Киев, у меня был разговор с Луческу о том, что я могу дать клубу, о моих обязанностях. На протяжении 15 лет работы с Разваном Луческу я проверял физические кондиции игроков, как тренер по физподготовке. Я организовывал работу тренерского штаба, чтобы главный тренер мог немного отдохнуть и не задумывался об этом. И, конечно же, я много работал над игрой команды в обороне. Я проводил тренировки на футбольном поле, а также занимался видеоанализом игры соперников. Луческу сказал, что нуждается в моей помощи. Мирча обладает большим опытом, он — легенда. Мне хотелось поработать с ним, учится у него.

— Опишите философию игру, которую Мирча Луческу прививает Динамо.

— Надеюсь, болельщики с первых матчей увидели разницу между нашим подходом к игре и тем, что было еще в прошлом сезоне. Также, мне кажется, что мы улучшили менталитет игроков. Луческу любит, чтобы команда играла с позиции силы, постоянно контролировала происходящее на футбольном поле, владея мячом. Иногда это давалось тяжело, но Мирча вселяет уверенность в футболистов.

Помимо этого он хорошо изучает соперников перед каждой игрой, работает над нашей организацией игры накануне матчей. Луческу определяет слабые стороны соперника, а также, что самое главное, как нам ими воспользоваться, чтобы победить. Когда мы готовимся к играм, а также и к тренировкам, его опыт имеет определяющее значение. "Инструменты" Мистера для достижения результата — это опыт, организация и подготовка к матчам, а также изучение соперника.

— Расскажите детальнее как Луческу и его штаб готовятся к играм?

— В первую очередь, он обращает внимание на видеоанализ оппонента. После этого он моделирует ситуацию на тренировке и объясняет как мы будем атаковать в каждой конкретной ситуации. Изучение соперника — важнейший аспект, учитывая, что мы играли каждые три дня. Много времени на подготовку у нас не было. Порой тренировалось от 4 до 15 футболистов, а остальные болели коронавирусом или же были травмированы.

— До прихода Луческу в Динамо, команда не выходила в Лигу чемпионов на протяжении трех сезонов. Прошлым летом клуб не приобрел новых футболистов, в вашем распоряжении остались все те же игроки, что и были у двух предыдущих тренеров. Что удалось изменить за это короткое время?

— Я думаю, что ключевые отличия между работой двух предыдущих тренеров и тем, что мы имеем сейчас — организация работы команды и ее подготовка к матчам, а также дисциплина. Что я имею ввиду? Сейчас футболисты четко понимают, что нужно делать на футбольном поле. У них есть четкие функции. Также игроки лучше подходят к восстановлению. Мы постоянно контактируем с ними, а они в свою очередь сфокусированы на работе. В первые месяцы нашей работы было много проблем, но со временем игроки подтянули физическую форму, стали лучше понимать тактические требования и их функции на поле, а победами придали им уверенность.

— Сейчас много разговоров о потенциальных новичках. Какие позиции хочет усилить тренерский штаб?

- Летом клуб не совершал трансферов. Да, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича. По-моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты обладают хорошим потенциалом.

Если говорить о преобритении центральных защитников, то я считаю, что Забарный, Миколенко, Попов очень хороши и могут в будущем усилить европейские топ-клубы. Например Забарный, ему лишь 18, а у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, он говорит на английском, он коммуникабелен, а также у него хорошие физические данные.

Сейчас важно иметь игроков, которые быстро адаптируются под тактические идеи главного тренера. Если говорить о центре поля, там у команды есть неплохая тройка полузащитников — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что Динамо нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду.

— В большинстве матчей сезона игроки Динамо при потере мяча отходили на свою половину поля и там встречали оппонентов. Однако в последних матчах у команды появились элементы высокого прессинга. Например, в игре с Ворсклой.

— Все верно, но не забывайте, что высокий прессинг зависит от соперника. Если команда уверенно разыгрывает мяч у своих ворот и при этом активно задействует голкипера, то очень сложно успешно прессинговать высоко. Но в чемпионате Украины важно использовать высокий прессинг. Качество игры в обороне большинства украинских команд не самое высокое. Для высокого прессинга нужно иметь футболистов, которые много передвигаются, как Буяльский. Виталий — фантастический футболист. Он очень умен и работоспособен. Виталий хорошо атакует пространство, то есть знает в какие зоны нужно вбегать, чтобы получить мяч, хорошо двигается в финальной трети, а также много забивает. Это не типичный "десятый" номер. Но он и не центральный полузащитник.

— Что нужно улучшить команде в это зимнее межсезонье?

- Одна из главных проблем команды в первой половине сезона — игроки не всегда хорошо контролировали ход игры и владели ситуацией. Это достаточно распространенная проблема для молодых команд, у которых не хватает опыта выступлений на самой высоком уровне. Вспомните второй тайм с Ференцварошем в Венгрии. Тренерский штаб должен улучшить умение команды выходить из-под прессинга, справляться с давлением. Мы много работали над этим, но нужно время. В чемпионате Украины мы очень редко сталкиваемся с прессингом.

Что касается начала наших атак, мы видим большую разницу между тем, что сейчас и тем, что было в прошлом сезоне. Тогда команда играла больше в вертикальной манере. Не очень хорошо контролировали мяч. Сейчас же Мирча очень много работал над началом атак, над контролем мяча. Если говорить о стандартах, то мы были не очень результативны, забив всего три гола с угловых. Но, если мы играем каждые три дня очень сложно что-то наиграть. Во время зимних сборов, а также весной у тренерского штаба появится больше времени, чтобы работать над этим.

— Опишите ваш недельный тренировочный цикл. Например, сегодня понедельник, а вчера вы сыграли матч чемпионата Украины. Следующая игра будет на выходных.

— В первой половине сезона такое случилось лишь два или три раза. Обычно мы играли раз в три дня. В нормальной ситуации, когда есть недельный цикл, первые день-два мы работаем над восстановлением сил, а также в тактическом классе. Это дает возможность подготовится к следующей игре, сфокусироваться на ней. Но так как мы играли каждые три дня, мы много работали над восстановлением сил игроков, а дальше идет подготовка конкретно к сопернику.

— Поговорим об игре Динамо в Лиге чемпионов. В матчах с Ювентусом и Барселоной Динамо могло сыграть с низкой линией защиты, то есть парковать автобус, но попробовать зацепится за очки. Тем не менее, вы решили не отступать от своих принципов, насколько вам позволял соперник, конечно же, и играть в открытой модели с длительным контролем мяча. Почему для вас было важно не отступать от своих принципов?

— Команда всегда должна иметь свою идентичность. Если вы ее теряете, очень сложно контролировать ход игры, футболисты не понимают что нужно делать. Важно в любом матче уважать наши принципы и воплощать то, что мы наигрываем на тренировках постоянно, то, что футболисты привыкли делать. Если вы играете против топ-клубов, я считаю, важно больше владеть мячом. Если Барселона и Ювентус будут постоянно атаковать, а вы лишь обороняться, они обязательно забьют. Очень сложно держать такие команды подальше от своих ворот, контролируя мяч, но надо пытаться. Например, с Барселоной во втором тайме в Испании у нас это получилось. Правда, в первые 20 минут мы могли пропустить несколько голов. Зато потом мы создали 4-5 моментов, у нас был хороший контроль мяча. Я считаю, что в таких матчах нужно оборонятся, держа мяч подальше мяч от своих ворот.

— Динамо в Лиге чемпионов в 4 матчах из 6 проваливало вторые тайме. Я имею ввиду две игры с Ювентусом, матч с Ференцварошем в Венгрии, а также матч с Барселоной в Киеве. Почему?

— В Венгрии против Ференцвароша мы не ожидали такого второго тайма, особенно заключительных 30 минут. 60 минут игры мы полностью контролировали происходящее. Я считаю, что в первом тайме у нас были возможности забить 3-4 гола и закрыть эту встречу. Но после первого пропущенного гола мы попали под большое давление, под прессинг. Это о чем я говорил, отвечая на вопрос: "Что нужно улучшить?". Нужно избавиться от подобных отрезков в матче

Против Барселоны и Ювентуса было по-другому. Если в первом тайме мы пытались их сдерживать, то во втором они еще увеличили скорости, начали создавать больше моментов, возникло давление, это сразу же стало проблемой для нас.

— Центральные защитники Динамо часто ошибаются при навесах с флангов. Как правило, они ориентируются на мяч и не видят движения соперника в штрафной. Можно ли исправить эту проблему на этом уровне или это нужно было делать в академии?

- Мы можем работать над этим сейчас. Я знаю, что в Италии даже топовые команды сталкивались с такой же проблемой. Мы всегда просили играть плотнее с соперникам в штрафной площади, но никак не играть зонную опеку. К сожалению, действительно мы пропускали такие голы. Нужно работать над этим компонентом не один, два раза в месяц, а неделями. Тут нужны как тренировки всей линии обороны, так и индивидуальные каждого защитника. Нужно обращать внимание на положение тела, как правильно идти на мяч при подаче, как накрывать соперника. Нужно просчитывать траекторию полета мяча. Всем игрокам Динамо нужно работать над этим.

— В первой половине сезона Виталий Миколенко играл на позиции как левого защитника, так и центрального.

- Он очень хорош и там, и там, если вы об этом. Возможно, для него лучшая позиция на поле, это лично мое мнение, в системе с тремя центральными защитниками, чтобы он располагался ближе к левому флангу. Например, так играют Аталанта и Интер в Италии. Миколенко может хорошо начинать атаки, он полезен в билд-аппе. К тому же, он умен и быстр. У него фантастическая работоспособность. Он знает как двигаться в финальной трети, хорошо забегает по флангу. Но и ему нужно улучшить качество передачи из фланга в центр, а также чувство момента — лучше чувствовать голевой момент у чужих ворот.

— В УПЛ большинство команд играют против Динамо с низкой обороной, команды защищаются всем составом, надеясь на контратаки. Какие основные принципы игры Динамо в позиционном нападении?

— Для меня важно два аспекта, когда мы играем против команд с низкой обороной. Первый — как быстро мяч двигается между игроками. Если мы быстро передвигаем мяч, соперник теряет свои позиции в низком блоке и не успевает перекрывать все зоны. Если у нас не получается в быстром темпе контролировать мяч, вся надежда на стандарты или индивидуальные действия. Второе — контрпрессинг. Важно сразу же вступать в отбор на чужой половине поля пока соперник сконцентрирован на атаке.

Алексей Мацкевич, Football.ua