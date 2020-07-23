Украина

Болельщики считают назначение экс-тренера Шахтера плевком в глаза всем поклонникам Динамо.

Ультрас подозревают, что руководство Динамо утратило остатки здравого смысла и полагают, что Суркисы осознают, какие это будет иметь последствия.

"Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, – говорится в обращении, размещенном на официальной страничке в Facebook WBC Ультрас Динамо. – Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался о Динамо — это плевок в глаза всем поклонникам команды".

"Мы обращаемся ко всем работникам Динамо, у которых осталась хоть капля самоуважения, с призывом написать заявление об увольнении. А всех болельщиков, которые переживают за Динамо так же, как и мы, готовится к акциям протеста, которые не заставят себя долго ждать".

Ранее Football.ua попытался разобраться в плюсах и минусах назначения Луческу.