Украина

Артем Челядин и Даниил Семилет продолжат карьеру в Полтаве.

Новые контракты с Ворсклой подписали два молодых полузащитника, в которых тренерский штаб видит будущее команды — сообщил официальный сайт клуба.

19-летний Даниил Семилет подписал контракт до лета 2023 года, Артем Челядин — до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ворсклу вернулся Луизао.

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