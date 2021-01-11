Артем Челядин и Даниил Семилет продолжат карьеру в Полтаве.
Артем Челядин и Даниил Семилет, фото ФК Ворскла
11 января 2021, 16:17
Новые контракты с Ворсклой подписали два молодых полузащитника, в которых тренерский штаб видит будущее команды — сообщил официальный сайт клуба.
19-летний Даниил Семилет подписал контракт до лета 2023 года, Артем Челядин — до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Ворсклу вернулся Луизао.
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