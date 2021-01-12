Луганчане проведут первый матч на сборах.
ФК ЗАРЯ
12 января 2021, 09:50
Луганская Заря на тренировочных сборах в Турции проведет свой первый товарищеский поединок.
Соперником луганчан станет представитель польской Экстраклассы — Ракув. Эту игру "черно-белые" будут транслировать на Zorya TV.
Отметим, что на сборах сыграют 8 поединков. С полным списком матчей можно ознакомиться на Football.ua.
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