Украина

Луганчане проведут первый матч на сборах.

Луганская Заря на тренировочных сборах в Турции проведет свой первый товарищеский поединок.

Соперником луганчан станет представитель польской Экстраклассы — Ракув. Эту игру "черно-белые" будут транслировать на Zorya TV.

Отметим, что на сборах сыграют 8 поединков. С полным списком матчей можно ознакомиться на Football.ua.

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