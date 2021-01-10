Украина

В луганской команде остается еще двое игроков на карантине.

Накануне, 9 января, луганская Заря приступила к работе по подготовке ко второй части сезона, в составе небольшой делегации прибыв на тренировочные поля в Турции.

Приятной новостью для тренерского штаба Виктора Скрипника стало возвращение в строй центрального защитника Жоэля Абу Ханны, который в конце прошлого года сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Футболист уже присоединился к прибывшим в Турцию партнерам, предварительно сдав контрольный тест с отрицательным результатом, после чего успел провести вечернее тренировочное занятие. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Стоит напомнить, что факты заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены также и у Андрейса Цыганикса и Максима Лунева, однако оба этих футболиста все еще остаются на самоизоляции.

Луганская Заря завершила 2020-й год на четвертой строчке в турнирной таблице, а первым официальным поединком в новом году для нее станет домашний матч против черниговской Десной, с которой предстоит встретиться 13 февраля.