В луганской команде остается еще двое игроков на карантине.
Жоэль Абу-Ханна, фото ФК Заря Луганск
10 января 2021, 12:19
Накануне, 9 января, луганская Заря приступила к работе по подготовке ко второй части сезона, в составе небольшой делегации прибыв на тренировочные поля в Турции.
Приятной новостью для тренерского штаба Виктора Скрипника стало возвращение в строй центрального защитника Жоэля Абу Ханны, который в конце прошлого года сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
Футболист уже присоединился к прибывшим в Турцию партнерам, предварительно сдав контрольный тест с отрицательным результатом, после чего успел провести вечернее тренировочное занятие. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Стоит напомнить, что факты заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены также и у Андрейса Цыганикса и Максима Лунева, однако оба этих футболиста все еще остаются на самоизоляции.
Луганская Заря завершила 2020-й год на четвертой строчке в турнирной таблице, а первым официальным поединком в новом году для нее станет домашний матч против черниговской Десной, с которой предстоит встретиться 13 февраля.