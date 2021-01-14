Украина

Итальянский клуб готов выкупить футболиста после аренды.

Нападающий мюнхенской Баварии Леон Даяку может продолжить карьеру в Милане. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, "россонери" готовы арендовать молодого форварда в зимнее трансферное окно.

По окончанию аренды руководство Милана рассмотрит вариант с выкупом футболиста. Игрок готов покинуть мюнхенцев.

Помимо Милана Даяку входит в список интересов Кельна, Униона из Берлина и французской Ниццы.

Отметим, что в текущем сезоне Даяку выступал за Баварию II. На его счету 14 игр и три гола.

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