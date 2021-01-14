Украина

Бразилец вернулся в столичный клуб.

Киевское Динамо вернуло из аренды полузащитника Сидклея, который играл в Коринтиансе. Футболист прокомментировал свое возвращение.

"Я хочу играть за Динамо Киев и выигрывать титулы. Надеюсь, что мы проведем отличный сезон".

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"Я очень много работаю над собой, чтобы как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Ну а выиграть титул хочет каждый футболист", — цитирует бразильца Onefootball.

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