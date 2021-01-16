Украина

Украинцы сыграют против четырех клубов.

ФК Олимпик Донецк пребывает на тренировочном сборе в Анталии и сегодня провел свою первую тренировку. Позднее, на официальном сайте клуба появилась информация о контрольных поединках дончан.

Вашему вниманию соперники и даты встреч Олимпика на сборах в Турции:

19.01 Олимпик (Донецк, Украина) - Шленск (Вроцлав, Польша)

23.01 Олимпик (Донецк, Украина) - ТСЦ (ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия)

29.01 Контрольный матч №4

30.01 Контрольный матч №5

24.01 Олимпик (Донецк, Украина) — Спартак (Суботица, Сербия)

04.02 Олимпик (Донецк, Украина) - Будучность (Подгорица, Черногория)

Напомним, что в тренерский штаб Олимпика может войти бывший футболист Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.