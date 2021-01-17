Украина

Защитник "горняков" поделился мыслями о своих самых сложных противостояниях.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал о футболистах, против которых играть было сложнее всего.

"Таких много, попробую выбрать. Из последнего: Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку. Ансу Фати – очень быстрый чудак. Нужно сети ставить на фланге, чтобы поймать его. В случае с Лукаку, вообще без шансов. Нужно отскакивать и ждать, пока этот поезд развернется.

Когда бросают аут или выбивают мяч, ты пытаешься из-за него выглянуть и посмотреть, где хотя бы мяч. Его надо обходить, как девятиэтажный дом", – сказал Кривцов для Вацко Live.

Ранее Кривцов рассказал о своем отношении к переходу Мирчи Луческу в стан киевского Динамо.