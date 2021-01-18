Украина

Тренер Шахтера дал комментарий после тренировки на сборах.

Луиш Каштру отметил, что текущий год очень нетипичный из-за отсутствия межсезонья, а также поведал о том, чем футболисты будут заниматься на сборах.

"Ребята, которые еще восстанавливаются, потихоньку адаптируются и интегрируются в ежедневную жизнь: тренировки, игра. У кого-то была слишком долгая пауза. Нормально, что сейчас, в начале сбора, есть сложности, что кто-то пока не на уровне. Все наберут свою форму постепенно, совершенно естественно, и интегрируются в команду. Это привычный процесс.

У Шахтера не было межсезонья, а было всего три-четыре дня между сезонами. Плюс мы останавливались, много пауз… Нетипичный, непривычный год. Сейчас воспользуемся сборами, чтобы реинтегрировать в команду некоторые принципы. Определенные составляющие терялись в течение сезона, что нормально. Все будет происходить, как я уже сказал, абсолютно естественно. Команда выполняет все принципы в атаке и обороне, которые мы хотим видеть. Нет ничего нового в том, что я буду говорить и объяснять футболистам. Вопрос в том, чтобы привнести снова эти идеи в тренировочный процесс, напомнить игрокам то, что они уже знают. Все, что мы умеем делать, нужно перевести в практику и прибавить в этом.



Продолжим отрабатывать действия в атаке и обороне. С каждым разом будем становиться все более скоординированными. Кстати, в отпуске ребята тоже тренировались, но понятно, что и физическую форму сейчас мы будем набирать. Бегать одному и на поле с мячом всей командой – разные вещи. Мы делаем это ежедневно. Все наши упражнения построены на атаке или обороне, и всегда такая работа ведется с мячом", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер отправился на первый сбор в Турции без Исмаили.