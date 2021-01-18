Украина

Защитник дал комментарий после товарищеского матча против Легии.

Динамо уступило Легии в контрольном поединке на сборах со счетом 0:2. Илья Забарный, который провел на поле все 90 минут поделился эмоциями после игры.

"В целом первый матч был сложным. Что-то получалось, что-то — нет, но мы с каждой игрой будем становиться лучше. Как я сыграл — пусть лучше оценивает тренер. Я делал всё что мог, старался. Это всего лишь первая игра. Нужно было посмотреть, насколько мы готовы. Конечно, обидно, что получился такой результат. Но это футбол.

Мы отрабатываем игру в обороне в целом, тактические перестроения. Доводим наши действия до автоматизма. Для того чтобы все делать синхронно, нужно отрабатывать это на тренировках. Это работа над ошибками. Когда Мистер только пришёл к нам, мы уже начали так играть. Но сейчас у нас появилось больше времени поработать над этим компонентом. Нужно довести всё до синхронности.

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Первый гол после подачи углового. Кто-то не доиграл с игроком. А второй — обрезка в центре и быстрая контратака, с которой пошла подача с фланга, а в штрафной не разобрались. Там есть и моя вина, что я был слишком далеко от игрока. И так получилось, что Кенди сфолил, подтолкнул игрока. Я был спиной к эпизоду и лишь увидел, что арбитр показывает на 11-метровый.

Наша цель — отработать механизмы, о которых говорит нам Мистер. Он хочет, чтобы мы всё довели до автоматизма, чтобы мы начинали, строили атаки, а не просто выбивали мяч подальше. И чтобы оборонялась вся команда, а не только защитники. Как говорит Мистер, чемпионат выигрывает тот, кто лучше обороняется. Поэтому первые тренировки на сборе посвящены обороне", — приводит слова Забарного официальный сайт киевлян.

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