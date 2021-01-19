Украина

Луганчане проведут третий матч на сборах.

Луганчкая Заря на сборах в Турции продолжает подготовку ко второй половине сезона УПЛ.

19-го декабря подопечные Виктора Скрипника сыграют товарищеский матч против сербской Войводины.

Начнется противостояние в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн трансляция игры:

Отметим, что это уже третий спарринг луганчан на сборах. До этого они сыграли вничью против Ракува (2:2), и уступили Пясту (1:2).

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