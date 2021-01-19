Луганчане проведут третий матч на сборах.
ФК Заря
19 января 2021, 10:10
Луганчкая Заря на сборах в Турции продолжает подготовку ко второй половине сезона УПЛ.
19-го декабря подопечные Виктора Скрипника сыграют товарищеский матч против сербской Войводины.
Начнется противостояние в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн трансляция игры:
Отметим, что это уже третий спарринг луганчан на сборах. До этого они сыграли вничью против Ракува (2:2), и уступили Пясту (1:2).
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