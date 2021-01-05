Луганская Заря вышла из отпуска и начала тренировки в Запорожье а седьмого января отправится в Турцию.

Ранее медиагруппа Elevengrp анонсировала, что "черно-белые" станут участниками турнира Winter League, который создан дабы сделать спарринги конкурентноспособными и профессиональными.

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Однако генеральный директор клуба Станислав Оганов эту информацию не подтвердил, заявив: "Данная информация не соответствует действительности".

Отметим, что на сборах луганский клуб сыграет против восьми клубов и вернется в Украину седьмого февраля.

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