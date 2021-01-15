Украина

Второй спарринг на сборах в Турции Заре не удался.

На зимних сборах в Турции Заря провела второй контрольный поединок и уступила.

Пропустив дважды, Заря смогла ответить Пясту лишь одним голом с пенальти Владлена Юрченко на 86-й минуте.

Заря — Пяст 1:2

Заря (стартовый состав): Василь, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Фаворов, Жуниньо, Гринь, Назарина, Хомченовский, Сайядманеш, Гладкий.

В первом спарринге в Турции Заря сыграла вничью с Ракувом — 2:2.

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