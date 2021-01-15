Второй спарринг на сборах в Турции Заре не удался.
Фото ФК Заря
15 января 2021, 16:25
На зимних сборах в Турции Заря провела второй контрольный поединок и уступила.
Пропустив дважды, Заря смогла ответить Пясту лишь одним голом с пенальти Владлена Юрченко на 86-й минуте.
Заря — Пяст 1:2
Заря (стартовый состав): Василь, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Фаворов, Жуниньо, Гринь, Назарина, Хомченовский, Сайядманеш, Гладкий.
В первом спарринге в Турции Заря сыграла вничью с Ракувом — 2:2.
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