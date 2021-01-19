Украина

Специалист сравнил аргентинца с одним из своих бывших игроков.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал ситуацию с Лионелем Месси в Барселоне.

"Месси — молчаливый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Все неудачи Барселоны ложатся на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить.

То же самое произошло с Лоти Болони в Тыргу-Муреше в начале 80-х годов. Любые неудачи команды сильно давили на него. Я нуждался в нем в сборной, а затем я переубедил его перейти в Стяуа, команду, которая боролась за высокие места и могла ему помочь".

"Что, если бы мне довелось работать с Месси? Это было бы непросто. Вы знаете, что капризные игроки, большие таланты всегда были для меня проблемой", — сказал Луческу в интервью Prosport.ro.