Украина

Футболист рассказал о первых днях сборов.

Полузащитник Михаил Мудрик, который поехал на сборы в Турцию с донецким Шахтером, прокомментировал тренировки с командой.

"На сборах всегда должно быть поначалу тяжело. Но все рады, что наконец-то вернулись к работе. Хочется тренироваться.

Получаю только позитивные эмоции! Я с мячом особо и не расставался, но по тренировкам с командой соскучился", — сказал Мудрик пресс-службе "горняков".

Отметим, что первую половину текущего сезона Мудрик провел в аренде в черниговской Десне. Не его счету 10 матчей за "северян".

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