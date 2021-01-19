Украина

Команда Виктора Скрипника провела третий спарринг.

На сборе в Турции Заря провела третий товарищеский матч — против сербской Войводины — и завершила его вничью.

Уже в дебюте поединка Хомченовский открыл счет, совершив индивидуальный проход, но соперник смог отыграться спустя 10 минут.

Во втором тайме команды также обменялись голами и завершили поединок боевой ничьей.

В среду, 20 января, Заря проведет четвертый контрольный поединок против Вождоваца.

Заря — Войводина 2:2

Голы: Хомченовский, 4, Назарина, 78 — 14. 63.

Заря (стартовый состав): Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Емец, Назарина, Юрченко, Хомченовский, Кочергин, Кабаев, Сайядманеш.

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