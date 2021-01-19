Команда Виктора Скрипника провела третий спарринг.
Фото ФК Заря
19 января 2021, 17:43
На сборе в Турции Заря провела третий товарищеский матч — против сербской Войводины — и завершила его вничью.
Уже в дебюте поединка Хомченовский открыл счет, совершив индивидуальный проход, но соперник смог отыграться спустя 10 минут.
Во втором тайме команды также обменялись голами и завершили поединок боевой ничьей.
В среду, 20 января, Заря проведет четвертый контрольный поединок против Вождоваца.
Заря — Войводина 2:2
Голы: Хомченовский, 4, Назарина, 78 — 14. 63.
Заря (стартовый состав): Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Емец, Назарина, Юрченко, Хомченовский, Кочергин, Кабаев, Сайядманеш.
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