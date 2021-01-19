Черниговский клуб одержал победу над лидером второй лиги Украины.
Футболисты Десны, ФК Десна
19 января 2021, 17:59
Десна провела контрольный товарищеский поединок перед началом второго круга чемпионата Украины.
Черниговский клуб встречался с Диназом — лидером второй лиги Украины, и одержал победу 4:2.
В составе Десны сумел отличится недавно вернувшийся в клуб Денис Безбородько, а также Егор Картушов, Андрей Тотовицкий и Филип Будковский.
Ранее сообщалось, что полузащитник "северян" Сергей Старенький покинул команду.