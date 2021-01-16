Украина

Иранский форвард является наиболее желанной целью для клубов внутри УПЛ вовремя зимнего трансферного окна.

Одной из тем премьерного выпуска передачи "Вмикай підігрів" на телеканале Футбол стал возможный уход иранского нападающего Шахаба Захеди из донецкого Олимпика в текущее трансферное окно.

По информации журналиста телеканалов Виталия Плецана, одним из возможных вариантов для футболиста стала луганская Заря, которой он якобы уже успел предложить свои услуги через своего агента.

"История началась полгода назад. Олимпик — профессиональный клуб и понимает, что у них есть очень ценный футболист, у которого через год заканчивается контракт. Они подошли к нему и спросили, как будем продолжать контракт. Шахаб сказал, что продолжения контракта не будет и он хочет играть в Европе.

В Олимпике поняли его позицию и пошли навстречу. Договорились, что, если будут какие-то варианты, будем искать компромисс. Пожали руки и разошлись. А дальше — тишина.

И вот сейчас зимой скандал. Олимпик в один прекрасный день получил письмо на почту от Зари, что они ведут переговоры с футболистом Олимпика про контракт с лета 2021 года. Все законно. Он оказался в Заре, однако не она так среагировала.

Но Шахаб сам через своих представителей предложил свои услуги Заре. Она конечно обрадовалась, ведь летом может получить игрока бесплатно. Но по неофициальной информации контракт уже подписан, на это очень повлиял его соотечественник Сайядманеш, с которым Шахаб близко общается.

Были у Олимпика и другие предложения, которые Шахабу не нравились. Дескать, не та Европа, он всем отказывал. Недавно в Олимпик поступило предложение от известного португальского клуба по Шахабу. Клуб борется за еврокубковые места, однако уже поздно.

У Шахаба уже подписан контракт, а иметь два контракта на руках нельзя. Также у Динамо был интерес к Шахабу, но на этот переход вето наложил Луческу, который не видел Шахаба в своих схемах", — сообщил источник.

По состоянию на текущий момент, иранский нападающий бойкотирует процесс подготовки ко второй части сезона, так как ранее был переведен в состав дублирующей команды Олимпика.