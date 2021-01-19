Первый спарринг на сборах в Турции Олимпик завершил результативной ничьей.
Фото ФК Олимпик
19 января 2021, 18:15
Во время подготовки к весенней части сезона-2020/21 Олимпик провел первый контрольный матч в котором польским Шленском.
Под занавес первого тайма атака польской команды завершилась взятием ворот, однако после перерыва Политыло восстановил равновесие в счете.
После этого команды обменялись забитыми мячами и завершили поединок ничьей.
Следующий матч Олимпик проведет 23 января против польского ТСЦ.
Олимпик — Шленск 2:2
Голы: Политыло, 49, Завийский, 75 — Скалет, 38, Павловски, 71.
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