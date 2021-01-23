Украина

В Турции Олимпик одолел соперника из Сербии.

Во втором контрольном матче на сборах Олимпик обыграл сербский ТСЦ — сообщил официальный сайт клуба.

Прпустив уже в дебюте матча, украинская команда в итоге смогла переломить ход поединка и одержала победу.

В первом матче на сборах Олимпик сыграл вничью со Шленском, а следующий проведет в воскресенье, 24 января, против Спартака из Суботицы (начало в 16:30).

Олимпик — ТСЦ 3:2

Голы: Тейшейра, 36, Чогадзе, 38, Бенито, 79 — Доронжич, 3, Тумбашевич, 77.

Олимпик (1 тайм): Чекотун — Векляк, Зотько, Пасич (Альваренга, 30), Лебеденко, Цымбалюк, Политыло, Романовский, Тейшейра, Бенито (Чогадзе, 30), игрок на просмотре.

Олимпик (2 тайм): Чекотун — Драме, Снурницын, игрок на просмотре, Альваренга, Лебеденко (Пасич, 60), Завийский, Хамелюк, Чогадзе, Тейшейра (Бенито, 60), Каргбо.

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