В Турции Олимпик одолел соперника из Сербии.
Фото ФК Олимпик
23 января 2021, 22:25
Во втором контрольном матче на сборах Олимпик обыграл сербский ТСЦ — сообщил официальный сайт клуба.
Прпустив уже в дебюте матча, украинская команда в итоге смогла переломить ход поединка и одержала победу.
В первом матче на сборах Олимпик сыграл вничью со Шленском, а следующий проведет в воскресенье, 24 января, против Спартака из Суботицы (начало в 16:30).
Олимпик — ТСЦ 3:2
Голы: Тейшейра, 36, Чогадзе, 38, Бенито, 79 — Доронжич, 3, Тумбашевич, 77.
Олимпик (1 тайм): Чекотун — Векляк, Зотько, Пасич (Альваренга, 30), Лебеденко, Цымбалюк, Политыло, Романовский, Тейшейра, Бенито (Чогадзе, 30), игрок на просмотре.
Олимпик (2 тайм): Чекотун — Драме, Снурницын, игрок на просмотре, Альваренга, Лебеденко (Пасич, 60), Завийский, Хамелюк, Чогадзе, Тейшейра (Бенито, 60), Каргбо.
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