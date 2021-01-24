Украина

Спортивный директор Миная отметился очередным огненным высказыванием.

Михаил Кополовец отдал должное главному тренеру Миная Всилию Кобину и отметил, что тоже бы не торопился уходить из Шахтера — спортивный директор минайцев готов носить чай Срне з солидную сумму.

"У кого больше титулов, у Милевского или Кобина? Я так понимаю, что у Васи. Кобин — шикарный футболист. Просто он попал в такой день, когда у Шахтера была Срна. Он выбрал зарабатывать деньги, но мог идти дальше. У кого зарплата по 50-70 тысяч долларов. Зачем тебе идти в аренды? Та и я бы сидел возле Срны и чай ему носил за 70 тысяч.

Сидишь, прикурил. Команда на матч Лиги чемпионов поехала, ты в 18 не попал, выиграли: все — по 100, ты — 20. Зачем было в футбол играть? Сейчас в футбол играешь, а через десять лет что? Будешь ездить на велосипеде?", — сказал Михаил Кополовец.

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