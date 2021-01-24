Украина

Полузащитник киевлян дал комментарий после спарринга.

Динамо Киев сыграло вничью со сборной Иордании в рамках подготовки к оставшейся части сезона.

Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение на футбольное поле после травмы.

"Первые минуты на поле дались тяжело. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда трудно. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей — буду втягиваться уже через них.

Повреждение у меня было еще после игры с Колосом. Три дня тренировался после начала сборов в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.

Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык. Реабилитолог дает упражнения, чтобы я “закачивал” голеностоп и нога привыкала к обычным нагрузкам.

Я стараюсь выполнять роль, которую тренерский штаб на меня возлагает, и всегда работаю на команду. Конечно, это большая ответственность. Работается просто супер, все очень нравится.

Хочется только поблагодарить Мистера за то, что он видит во мне игрока, который нужен команде. Мне остается работать и стараться оправдать это доверие", — сказал Николай Шапаренко.

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