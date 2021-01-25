На сборах в Турции Колос обыграл Вождовац.
Фото ФК Колос
25 января 2021, 08:30
В третьем контрольном поединке на сборах в Турции Колос одержал третью победу подряд — сообщил официальный сайт клуба.
Команда Руслана Костышина переиграла сербский Вождовац благодаря дублю Станислава Сорокина.
Из-за травм поединок пропустили Лысенко, Смирный и Морозко.
Следующий спарринг Колос проведет 28 января, соперник пока не определен. А 29 января пройдет контрольный поединок с Динамо Тбилиси.
Ранее Колос уже обыграл Силекс и Пролетер.
Колос — Вождовац 2:0
Голы: Сорокин, 54, 89, с пенальти.
Колос (1 тайм): Волынец, Кравченко, Гавриш, Новак, Черноморец, Нгамба, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлебас, Селезнев.
Колос (2 тайм): Кучеренко, игрок на просмотре (Мораренко, 68), Задоя, Петров, Зозуля, Милько, Богданов, Сорокин, Данфа, Ильин, Исаенко (Коваль, 68).
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