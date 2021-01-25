Украина

На сборах в Турции Колос обыграл Вождовац.

В третьем контрольном поединке на сборах в Турции Колос одержал третью победу подряд — сообщил официальный сайт клуба.

Команда Руслана Костышина переиграла сербский Вождовац благодаря дублю Станислава Сорокина.

Из-за травм поединок пропустили Лысенко, Смирный и Морозко.

Следующий спарринг Колос проведет 28 января, соперник пока не определен. А 29 января пройдет контрольный поединок с Динамо Тбилиси.

Ранее Колос уже обыграл Силекс и Пролетер.

Колос — Вождовац 2:0

Голы: Сорокин, 54, 89, с пенальти.

Колос (1 тайм): Волынец, Кравченко, Гавриш, Новак, Черноморец, Нгамба, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлебас, Селезнев.

Колос (2 тайм): Кучеренко, игрок на просмотре (Мораренко, 68), Задоя, Петров, Зозуля, Милько, Богданов, Сорокин, Данфа, Ильин, Исаенко (Коваль, 68).

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