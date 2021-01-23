Украина

На сборах в Турции Колос одержал вторую победу.

Во втором контрольном поединке на зимнем сборе Колос вновь одержал победу — сообщил официальный сайт клуба.

В матче против македонского Силекса украинцы пропустили первыми, но после перерыва смогли одержать волевую победу.

Следующий спарринг Колос проведет в воскресенье, 24 января, против сербского Вождоваца. В первом контрольном матча на сборах в Турции Колос обыграл Пролетер.

Колос — Силекс 2:1

Голы: Лысенко, 64, Милько, 82.

Колос (1 тайм): Кучерук, Черноморец, Петров, Гавриш, Кравченко, Богданов, Задоя, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлебас.

Колос (2 тайм): Пахолюк, Ильин, Новак, Милько, Зозуля, игрок на просмотре, Нгамба, Исаенко, Данфа, Селезнев, Лысенко.

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