На сборах в Турции Колос одержал вторую победу.
Фото ФК Колос
23 января 2021, 19:38
Во втором контрольном поединке на зимнем сборе Колос вновь одержал победу — сообщил официальный сайт клуба.
В матче против македонского Силекса украинцы пропустили первыми, но после перерыва смогли одержать волевую победу.
Следующий спарринг Колос проведет в воскресенье, 24 января, против сербского Вождоваца. В первом контрольном матча на сборах в Турции Колос обыграл Пролетер.
Колос — Силекс 2:1
Голы: Лысенко, 64, Милько, 82.
Колос (1 тайм): Кучерук, Черноморец, Петров, Гавриш, Кравченко, Богданов, Задоя, Ориховский, Костышин, Антюх, Хлебас.
Колос (2 тайм): Пахолюк, Ильин, Новак, Милько, Зозуля, игрок на просмотре, Нгамба, Исаенко, Данфа, Селезнев, Лысенко.
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