Украина

Вашему вниманию видео лучших моментов контрольного поединка.

В спарринге на сборах в Турции Олимпик разгромил сербский Спартак из Суботицы.

Дублем отметился новичок дончан Тадеус Нкенг.

Олимпик – Спартак С 3:0

Голы: Каргбо, 45, Нкенг, 46,48.

Олимпик (1-й тайм): Кичак — Векляк, Снурницын, Драме (Зотько, 30), Альваренга, Хамелюк (игрок на просмотре 30), Политыло, Завийский, Тейшейра (Бенито 30), Чогадзе, Каргбо.

Олимпик (2-й тайм): Кичак — Зотько (Снурницын, 65), Векляк (Драме, 60), Лебеденко, Пасич, Цымбалюк, Бенито, Политыло (Хамелюк, 60), Романовский (Тейшейра, 60), Чогадзе, Нкенг.

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