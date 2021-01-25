Украина

Начальник медицинской службы Шахтера Артур Глущенко прокомментировал ситуацию в команде.

В связи с отменой контрольного матча против Марибора, Шахтер провел в понедельник, 25 января, дополнительную тренировку, во время которой ситуацию прояснил глава медицинской службы клуба.

"В составе Марибора выявили нескольких заболевших, – цитирует Артура Глущенко официальный сайт Шахтера. – Желание отменить игру было обоюдным, в межсезонье никто не хочет рисковать. Во время сборов мы сдаем тесты через три дня на четвертый".

Тренировка Шахтера продолжалась час и проходила под дождем. Вне общей группы работали Евшений Коноплянка, Виктор Коваленко и Богдан Вьюнник.

Алексей Шевченко, переболевший ангиной, вернулся в общую группу.

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