Украина

Президент киевского Динамо от лица клуба обратился к футбольной общественности с поздравлениями в честь праздников.

На официальном сайте киевского Динамо было опубликовано обращение президента клуба Игоря Суркиса к футбольной общественности, в котором содержится поздравление с уже прошедшими и грядущими новогодними и рождественскими праздниками.

"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья! Рад поздравить вас с наступающими праздниками — Новым Годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники имеют особое значение, потому что символизируют собой завершение старого года и наполняют наши сердца надеждой на лучшее в году новом.

2020-й год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас по-новому взглянуть на окружающий нас мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый как никогда почувствовал, насколько важна поддержка близких людей.

Футбол также подвергся влиянию глобальной пандемии. Но, к счастью, этот прекрасный вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою огромную армию поклонников по всему миру. Надеемся, что очень скоро ситуация позволит вернуться на трибуны болельщикам, которые являются сердцем и душой этой игры и без которых она утратила свою особенность.

Нелегким выдался год и для киевского Динамо. Он начался с разочарований, которые к концу года сменились белой полосой и надеждой на успешные результаты в грядущем году.

В преддверии рождественских и новогодних праздников от лица клуба хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С Новым 2021-м годом и Рождеством Христовым!", — гласит текст обращения.

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