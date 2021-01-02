Крик души Суркиса, штраф в 700 млн евро для Месси и билет в Мариуполь для Зинченко — в самых читаемых материалах года

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Football.ua рассказывает о самых удачных материалах за последний год, а также о новостях, которые вызвали наибольший резонанс среди наших читателей.

Прошедший год надолго запомнится футбольным болельщикам. Приостановка чемпионатов, отмена Евро-2020, форсированный формат доигровки Лиги чемпионов и Лиги Европы, отмена Золотого мяча, тысячи заболевших футболистов и так далее.

Ровно год никто бы в такой расклад не поверил бы, однако это случилось. Несмотря на этот негативный фон, 2020-й год получился богатым на новостей, авторских и аналитических материалов, эксклюзивных интервью, которые приглянулись нашим пользователям и были популярны среди них.

Новости:

Какой год — такие и новости. К сожалению, двумя самыми просматриваемыми новостями уходящего года стали новости о смертях.

Франсиско Гарсии был тренером любительской испанской команды Атлетико Портада. Ему был всего 21 год и он умер от коронавируса. Его организм был уязвим к COVID-19, так как недавно выявилось онкологическое заболевание. Коронавирус его добил. Эта новость стала шокирующей для всех и достигла огромных цифр.

25 ноября — грустный день для всего мирового футбола и для украинского в частности. Около 18 часов по Киеву в Сети появились две ужасные новости. Первая, в которую было трудно поверить, — это смерть легендарного Диего Марадоны. Новость об этом горе на удивление набрала на несколько меньше тысяч, чем о трагедии Франсиско Гарсии.

Спустя буквально 10 минут после публикации новости о смерти Марадоне на нашем сайте появилась информация о присуждении сборной Украины технического поражения в мачте со Швейцарией. Эта новость собрала более 700 комментариев, десятки тысяч просмотров и замкнула топ-10 самых просматриваемых новостей за год.

А какая же новость последней вошла в топ-3? Это огненное высказывание президента Динамо Игоря Суркиса о судействе в УПЛ. В заголовок мы отправили следующую цитату: "Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно".

Материалы:

После пришедшей из Швейцарии новости об отмене матча Швейцария — Украина мы быстренько разобрались с регламентом и Александр Пузик рассказал нашим читателям, что же он в таких случаях предусматривает. Этот материал стал самым просматриваемым в году.

Все мы помним эпопею с уходом Месси из Барселоны, бюрофаксом и так далее. Так вот, Евгений Музыка разобрался с огромным текстом популярного ресурса The Athletic и выдал отличный материал, который в итоге занимает второе почетное место в списке самых читаемых текстов года.

Наконец, третьим в этом списке стал, на первый взгляд, безобидный материал нашей редакции, в котором мы собрали реакцию прессы после победы Шахтера над Базелем в четвертьфинале Лиги Европы. На удивлении этот материал собрал неприлично много.

Видео:

Если говорить о видео то есть четыре ролика, которые заметно выделяются на фоне других.

Итак, самым популярным видео этого года на нашем сайте стал обзор победы сборной Украины. Наверное, вы удивитесь, но не над Испанией, а — Швейцарией. Победа над испанцами на третьем месте, тогда как между триумфами сине-желтых вклинился шокирующий результат матча Лиги чемпионов. Это унижение Барселоны Баварией 2:8.

Также отметим обзор поединка Реал — Шахтер, когда наша команда сенсационно победила со счетом 3:2. Это видео лишь немногим уступило трем победителям.

Развлекательные материалы:

Безусловным победителем здесь становится один из наших традиционых обзоров ваших комментариев. Обычно эти тексты набирают абсолютно адекватные и прогнозируемые цифры, но был один, который побил все рекорды и набрал намного больше многих авторских материалов или же интересных переводов. Это текст с заголовком: "Похоже, Гвардиола прислал Зинченко лошадиную голову и билет в Мариуполь".

Если говорить о тестах, то в уходящем году больше других вам приглянулись квизы о Роналдиньо, Михайличенко и "назови всех футболистов, которые оценены в 100 млн евро и больше".