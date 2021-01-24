Украина

Бразильский нападающий стал вторым новичком команды в это межсезонье.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте спортивного клуба Днепр-1, команда успешно завершила ранее анонсированные переговоры относительно перехода бразильского нападающего Гонсалвеша Ногейра де Соуза Вагнера из грузинского Динамо Батуми в качестве свободного трансфера.

Контракт с футболистом был заключен сроком на 2 года.

24-летний футболист имеет на руках паспорта Франции и Бразилии. Родившись в южноамериканском городе Порту-Алегри, он в раннем возрасте поступил в академию французской Бастии, чьим воспитанником и является. Однако во время своих выступлений во Франции он так и не сумел подняться выше уровня четвертого дивизиона (30 матчей и 8 голов за два сезона), после чего отправился покорять Грузию в составе местного Сабуртало.

Спустя четыре сезона (75 матчей, 18 голов и 23 голевых паса), транзитом через аренду в бельгийском Серкль-Брюгге (1 матч), он оказался в Динамо Батуми (16 матчей, 1 гол и 5 голевых передач), где и попал на карандаш скаутам днепровского клуба.

По состоянию на данный момент, игрок уже прибыл в расположение команды в Турции, и активно принимает участие в подготовке ко второй части сезона.

Напомним, что ранее стало известно о внушительной задержке по выплате заработной платы в Днепре-1.