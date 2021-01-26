Украина

Форвард Колоса прокомментировал тренировочный процесс команды на сборах.

Нападающий Колоса Владимир Лысенко рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона в украинской Премьер-лиге.

"У нас в данный момент поменялась немного тактика. Хотим ее более-менее узнать, наигрываем. Это самое главное, что сейчас делаем на поле.

Нагрузки очень сильные и много как физической, так и скоростной работы. Чемпионат уже скоро, поэтому тренерский штаб хочет все успеть, чтобы мы были уже готовы к первому матчу", — сказал Лысенко в интервью передаче Футбольный формат.

Также 32-летний украинец оценил спарринги Колоса на сборах в Турции после последней контрольной игры против сербского Вождоваца (2:0).

"Как говорят тренера, были ошибки. Они связаны с физической усталостью, потому что было тяжело, но хорошо, что выиграли", — добавил Лысенко.

Свой следующий контрольный матч Колос проведет 28 января, но имя соперника пока неизвестно. На следующий день, 29 января, команда из Ковалевки сыграет против Динамо Тбилиси.