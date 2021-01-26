Украина

Команда УПЛ должна была сыграть против одного из аутсайдеров сербкой Первой лиги.

Товарищеский поединок между Днепром-1 и сербским клубом Инджия был отменен из-за плохих погодных условий.

Для команды Игора Йовичевича это должен был быть четвертый матч на сборах в Турции.

В предыдущем поединке Днепр-1 разобрался с другим сербским клубом Чукарички (2:0).

Напомним, что после 14 туров Днепр-1 набрал всего лишь 8 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.