Украина

Президент "бело-синих" лестно отзывается о многолетнем сотрудничестве с экс-голкипером сборной Украины.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, кого считает лучшим футболистом за все время руководства в столичном клубе. По времени, проведенном в команде, функционер отметил бывшего голкипера сборной Украины Александра Шовковского.

"Шовковский верой и правдой работал во благо команды. Он никогда не ныл и не стонал. Это настоящий патриот киевского Динамо".

"Откровенно говоря, мне никогда не поступало по нему предложений. Возможно, все понимали, что это будет дорогостоящий трансфер, но я считаю, что он честно отработал все годы, которые он провел в Динамо".

"Да, у него были травмы, но с ним всегда приятно вести диалог. Мы по-прежнему поддерживаем общение", — заявил Игорь Суркис в интервью программе "В гостях у Гордона".

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал, что может заставить его уйти с поста президента киевского Динамо.

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