Украина

Аренда нигерийского форварда завершилась.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало, выступавший на правах аренды за Манчестер Юнайтед, покинул "красных дьяволов".

"Так трудно представить, чтобы моя мечта завершилась. Спасибо Богу за то, что он помог мне осуществить эту давнюю мечту — надеть футболку Манчестер Юнайтед и представлять этот великий клуб. Это действительно была честь, которую я буду всегда лелеять и за которую буду благодарен.

Тренеру я говорю спасибо за то, что вы доверяли мне и за веру в меня, когда многие не верили, моим замечательным товарищам по команде — спасибо. Я молюсь, чтобы мы выиграли АПЛ и Кубок Англии в этом году.

Лучшим фанатам мира (фанатам Манчестер Юнайтед) — мы слышим ваши голоса, подбадривающие нас издалека, и нам не терпится снова увидеть вас на трибунах. Я навсегда останусь фанатом Манчестер Юнайтед. Один раз красный, всегда красный", — написал в Instagram-аккаунте Игало.

Зимой 2020 года Игало перебрался в Англию. За это время в футболке МЮ он сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голами.

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