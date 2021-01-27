Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

Во втором спарринге на сборах в Турции Рух со счетом 3:2 обыграл сербский Радник.

В составе украинской команды отличились Кондраков, Глиха и Федорчук.

Рух — Радник 3:2

Голы: Кондраков, 27, с пенальти, Глиха, 51, Федорчук, 80.

Рух (стартовый состав): Бандура, Зец, Веремиенко, Гагун, Глиха, Кухарук, Притула, Лях, Карабин, Кондраков, Сыч.

Запасные: Мысак, Белый, Стаменкович, Копина, Мысык, Карасюк, Федорчук, Русин, Климчук, Б.Бойчук, Кухаревич, Слюсар.

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