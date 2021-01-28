Украина

Вашему вниманию лучшие моменты контрольного поединка.

В третьем контрольном поединке на сборах в Турции Рух минимально уступил одному из лидеров сербского чемпионата Партизану (0:1).

Единственный гол был забит в середине первого тайма, а его автором стал Филип Холендер.

Рух – Партизан 0:1

Гол: Холендер, 23

Рух: Мысак — Белый (Зец, 63), Стаменкович (Веремеенко, 63), Копина (Гагун, 63), Мысык (Глиха, 63) — Карасюк (Сыч, 63), Федорчук, (Карабин, 63), Русин (Кухарук, 23), Климчук (Притула, 63), Бойчук (Лях, 23), Кухаревич (Кондраков, 63).