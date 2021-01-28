Украина

Команда Юрия Максимова в Турции сыграла свой второй спарринг.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который был арендован этой зимой Ворсклой, забил свой первый гол в составе полтавской команды.

В товарищеском поединке против сербского клуба Младост (2:2), 20-летний украинец отметился красивым голом с дальней дистанции после смещения с фланга в центр.

Следующий матч полтавчан на сборах в Турции состоится 31 января — соперником будет словенская Мура.